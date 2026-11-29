Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Heybeliada’daki programının ardından Beyoğlu’ndaki Yunanistan Başkonsolosluğu’na geçti. Tasulas, burada gerçekleştirilen “Fener’in Işıltısı: Bizans ve Bizans Sonrası Sanat Hazineleri” adlı serginin açılış törenine katıldı.
Fener Rum Patriği 1’inci Bartholomeos’un da hazır bulunduğu etkinlikte, Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras davetlilere hitap etti.
SERGİDEKİ ESERLERİ TANITTI
Serginin organizasyonunu üstlenen Flora Karagianni, açılışa katılan Cumhurbaşkanı Tasulas ve beraberindeki heyete sergide yer alan eserler hakkında bilgi verdi. Bizans ve Bizans sonrası döneme ait sanat hazinelerinin tanıtıldığı etkinlikte davetliler eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.
ATİNA DEVLET ORKESTRASI’NDAN MÜZİK DİNLETİSİ
Sergi açılışının ardından konuklar için Atina Devlet Orkestrası Nefesli Sazlar Beşlisi tarafından müzik dinletisi düzenlendi. Kültür ve sanat etkinliği, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas onuruna verilen akşam yemeğiyle sona erdi.