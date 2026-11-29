Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, İstanbul programının ikinci gününde Heybeliada'daki Aya Triada Manastırı ile Ruhban Okulu'nu ziyaret etti. Tasulas, okulun yeni inşa edilen tesislerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Fener Rum Patriği 1'inci Bartholomeos'un daveti üzerine İstanbul'a gelen Tasulas ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde Beşiktaş İskelesi'nden özel tekneyle Heybeliada'ya hareket etti. Saat 10.00 sıralarında adaya ulaşan heyet, Aya Triada Manastırı'na geçti.
Manastırda düzenlenen ayine katılan Tasulas, kiliseyi de ziyaret etti. Ayinin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı'na hediye takdim edildi.
Manastır ziyaretinden sonra Ruhban Okulu'na geçen Tasulas ve beraberindeki heyet, ziyaretlerin ardından manastır yemekhanesinde düzenlenen öğle yemeğine katıldı. Heyetin, programın tamamlanmasının ardından özel tekneyle Heybeliada'dan ayrılarak Beşiktaş İskelesi'ne dönmesi bekleniyor.