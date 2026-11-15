Yunanistan’ın başkenti Atina’da çıkan bir yangına müdahale sırasında meydana gelen bina çökmesi sonucu 2 itfaiye eri yaşamını yitirdi. Yunan basınında yer alan bilgilere göre olay, başkent Atina’nın Zefiri semtindeki metruk bir binada meydana geldi. Binada çıkan yangını kontrol altına almak için bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. BASTIKLARI ZEMİN ÇÖKTÜ, YIKINTILARIN ALTINDA KALDILAR Söndürme çalışmaları devam ettiği sırada, binada henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme yaşandı. Bastıkları zeminin aniden çökmesiyle birlikte yıkıntıların altında kalan 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Görev başında yaşamını yitiren itfaiyecilerin ardından olayla ilgili yetkili birimler tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı.

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