Yunanistan'da merkez sağ hükümet, 2023'te meydana gelen ölümcül tren kazasına ilişkin hesap verebilirlik talepleriyle alevlenen protestolar eşliğinde Cuma günü parlamentoda verilen gensoru önergesini atlattı.

Ülkenin en büyük demiryolu felaketi olarak kaydedilen kazanın ardından siyasi sorumluluk çağrıları güçlenirken, muhalefet hükümetin halk desteğini kaybettiğini öne sürdü.

Merkez sol, solcu ve bağımsız milletvekilleri, geçen hafta on binlerce kişinin sokaklara dökülerek 57 kurban için adalet talep etmesiyle hükümete karşı güvensizlik önergesi sundu.

Çoğu öğrenci olan kurbanların anısına düzenlenen protestolar, yıllardır Yunanistan'da görülen en büyük gösteriler arasında yer aldı.

Muhalefet, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetini kazanın sorumluluğundan kaçmak, demiryollarındaki güvenlik açıklarını gidermemek ve faciaya ışık tutacak kanıtları örtbas etmekle suçladı.

Hükümet, 2023'teki tren kazasının ardından yeniden seçilmiş ve parlamentodaki 300 sandalyeden 156'sını elinde tutuyor. Gensoru önergesi, 157 milletvekilinin oyuyla reddedildi.

Oylamadan hemen önce Miçotakis, erken seçim ihtimaline tamamen karşı çıktı. Miçotakis, "2027'de Yunan halkı bir kez daha hükümetimize duyduğu güveni gösterecek, tıpkı bugün parlamento grubumuzun güvenini gösterdiği gibi" dedi.

PARLAMENTONUN ÖNÜ KARIŞTI

Başbakanın konuşması sırasında protestocular, "Defolun!" yazılı pankartlar ve yazıları havaya fırlatarak tepkilerini gösterdi. Güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılan göstericiler "utanın" diye bağırdı.

Parlamento dışında tansiyon yükseldi. Binlerce kişi Atina’nın merkezinde barışçıl bir şekilde toplanırken, yüzleri maskeli bazı göstericiler polisle çatıştı.

Göstericiler molotof kokteylleri attı, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Polis, olaylar sırasında 61 kişiyi gözaltına aldı.

Tren kazası, hükümetin popülaritesine ciddi zarar veren en büyük krizlerden biri haline geldi. Aynı zamanda siyasetçilerin anayasa tarafından sağlanan dokunulmazlığına duyulan öfkeyi körükledi.

Kazayla ilgili yargı soruşturması devam ederken Miçotakis, anayasa değişikliği sürecinden önce siyasetçilerin cezai dokunulmazlığını sınırlandıran bir değişiklik önerisi sunacağını duyurdu. Ayrıca maaş artışı vaatlerini yineledi ve demiryollarını 2027'ye kadar modernize etme sözü verdi.

PEKİ HALK NE DİYOR?

Miçotakis'in açıklamalarına rağmen, Yunanistan erken seçim istiyor. Yeni yayımlanan bir MRB anketine göre, Yunan halkının çoğunluğu Tempe tren faciasının yönetilme biçimine yönelik artan tepkiler nedeniyle erken seçimlerden yana.

Yunanistan'ın Open TV kanalının Cuma günü paylaştığı anket sonuçları, katılımcıların yüzde 57,5’inin erken seçimlerin düzenlenmesi gerektiğini düşündüğünü, yüzde 36,7’sinin ise bu fikre karşı olduğunu gösteriyor.

Anket, hükümetin Tempe tren kazasına ilişkin şeffaflık sağlama çabalarına yönelik kamuoyunun tutumunu da değerlendirdi.

Katılımcıların yüzde 78,5’i hükümetin bu konuda yeterli adımları atmadığı görüşünde. Ankete katılanların yüzde 19,3’ü ise yönetimin süreci gerektiği gibi yürüttüğünü düşünüyor.

YUNANLILAR SOLA EĞİM GÖSTERDİ

Seçmen eğilimleri incelendiğinde, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 20 destek alırken, sosyalist PASOK yüzde 11,5 ile ikinci sırada yer alıyor.

Özgürlük Yolu yüzde 9, Yunan Çözümü yüzde 8,5, Komünist Parti yüzde 6,7, sol eğilimli SYRIZA ise yüzde 6 seviyesinde. Geçersiz ve boş oylar dışarıda bırakıldığında Yeni Demokrasi’nin oyu yüzde 26,7 olarak hesaplanıyor.

PASOK yüzde 15,4, Özgürlük Yolu yüzde 12, Yunan Çözümü yüzde 11,4, Komünist Parti yüzde 9, SYRIZA yüzde 8, Makul Ses yüzde 4,7, MeRa 25 ve Niki yüzde 3,1, Demokrasi Hareketi yüzde 2,7, Yeni Sol ve Spartalılar ise yüzde 1,3 seviyesinde bulunuyor.