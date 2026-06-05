Yunanistan ordusunda gönüllü askerlik yapmak üzere başvuran ilk kadın erler Perşembe günü Lamia şehri yakınlarındaki kışlada göreve başladı.

Yunan ordusuna katılımı artırmayı ve insan havuzunu genişletmeyi hedefleyen bu yeni program kapsamında yaşları 20 ile 26 arasında değişen kadınlar askere alındı.

Gönüllü kadın askerler erkek erlerle tamamen aynı şartlar ve sorumluluklar altında 12 ay boyunca hizmet verecekler.

Bu süreçte yedek subay seçim prosedürlerine katılma hakkına sahip olan gönüllüler askeri hastanelerden ve diğer tüm personel haklarından yararlanabilecekler.

Ayrıca bu askeri hizmet kamuda işe alım süreçlerinde avantaj sağlayan resmi bir mesleki deneyim olarak kabul edilecek.

YEMİN TÖRENİNE SAVUNMA BAKANI BİZZAT KATILACAK

Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Georgios Kostidis de Lamia'daki tanıtım törenine bizzat katılarak göreve başlayan kadınları tebrik etti.

Yeni askerlerin resmi yemin töreni 26 Haziran tarihinde Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bu girişim zorunlu askerliğin geleneksel olarak sadece erkeklere uygulandığı Yunan ordusu açısından tarihi bir yenilik oldu.

Geçen yıl askeri alım politikalarını modernleştirmek amacıyla duyurulan program ilk aşamada 100 ile 150 arasında kadının orduya kazandırılmasını hedefliyordu.

Yunan kadınları orduda subay olarak hizmet verseler de bu yeni düzenleme kadın yükümlülerin gönüllü askerlik yapabilmesi için ilk yapılandırılmış yasal yolu sunuyor.

Atılan bu adım aynı zamanda ordunun hazırlık durumunu güçlendirmeyi ve askere alım süreçlerini olumsuz etkileyen uzun vadeli demografik baskıları hafifletmeyi amaçlıyor.