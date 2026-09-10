Yunanistan'da 2027 yılının ilkbahar döneminde yapılması planlanan genel seçimler yaklaşırken iki Yunan bakanın, seçimlerin ardından uzun süre hükümet kurulamamasının Türkiye ile ilişkiler açısından risk yaratabileceği yönündeki açıklamaları tartışmaya yol açtı. Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Türkiye ile olası bir askeri krize ilişkin değerlendirmelere değinerek böyle bir sonuca işaret eden herhangi bir durum bulunmadığını söyledi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, seçim sonrası olası yönetim boşluğunda Türkiye ile ilişkilerde yaşanabilecek risklerle ilgili iddialar üzerine “Böyle bir şeye ilişkin hiçbir emare yok. Bizi bu sonuca götüren hiçbir şey yok. Kamuoyunda panik havası yaratmayalım” dedi.

Yunanistan'ın coğrafi konumu ve uluslararası ortam nedeniyle özellikle kriz dönemlerinde istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduğunu belirten Marinakis, ulusal meselelerin “etkinlikle” yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis ile Adalet Bakanı Giorgos Floridis, daha önce yaptıkları açıklamalarda, 2027 ilkbaharında yapılması beklenen seçimlerin ardından ortaya çıkabilecek olası bir yönetim boşluğunun Türkiye ile ilişkilerde “risk oluşturabileceğini” ileri sürmüştü. Georgiadis , Kardak krizine atıfta bulunarak, “Tarihsel olarak, Yunanistan ne zaman uzun süreli bir yönetimsizlik yaşasa Türkiye bizden bir şey aldı” ifadelerini kullanmıştı.