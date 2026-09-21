Yunanistan'ın Attika bölgesinde yer alan popüler Akti Vouliagmenis plajında, pazar sabahı saat 10.00 sıralarında şezlong paylaşımı nedeniyle çıkan kavga trajediyle sonuçlandı.
Yanında 21 yaşında bir kadın bulunan 76 yaşındaki bir adam ile 82 yaşındaki bir tatilci arasında plajda yer tutma meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü.
Çıkan arbede sırasında 82 yaşındaki adam aniden yere yığıldı. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği anlaşılırken, plajda görevli bir hemşire kendisine kalp masajı ve elektroşok cihazı ile müdahale etti.
Hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yunan makamlarından edinilen ilk bilgilere göre, 76 yaşındaki adam ölüme sebebiyet veren bedensel yaralama şüphesiyle gözaltına alınırken, yanındaki 21 yaşındaki kadın ise serbest bırakıldı.
YUNANİSTAN'DA ŞEZLONG REKABETİ
Yunanistan'da turizmin gelişmesiyle birlikte plajlarda yer rezerve edilmesi, diğer yüzücülerin alan bulmasını zorlaştırırken şezlong krizlerini de artırıyor.
Özellikle Attika gibi popüler bölgelerde sahile yakın şezlonglar için talep edilen yüksek fiyatlar ve özel işletmelerin ruhsat sınırlarını aşarak kıyı şeridini yasa dışı kaplaması kamuoyunda tepkiye yol açıyor.
Paros Adası'nda kamusal plaj alanlarını savunmak için başlayan "havlu hareketi" ülke geneline yayılırken, Yunan makamları kaçak şezlongları tespit etmek için İHA'lar, uydu görüntüleri ve "MyCoast" şikayet uygulamasını kullanıyor.
Yasalara göre plaj alanlarının en az yüzde 70'inin (koruma altındaki bölgelerde yüzde 85'inin) boş bırakılması ve şezlongların kıyıdan en az 4 metre uzağa yerleştirilmesi gerekiyor.