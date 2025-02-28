Yunanistan’ın Selanik kentinde, 23 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tren kazasının yıl dönümünde, başkent Atina başta olmak üzere ülke genelinde geniş çaplı protestolar düzenlendi. Protestolar, kazada sorumluluğu bulunan yetkililerin hesap vermesi talebiyle yapıldı.

TAŞ VE MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDI

Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi, "Adalet istiyoruz" ve "Sorumlular yargılansın" sloganları attı. Ancak gösteriler, zamanla tansiyonun yükselmesine neden oldu. Yüzleri maskeli bir grup, protestolar sırasında polise taş ve molotofkokteyli attı. Polis ise, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Yunan basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, meydanda en az 180 bin kişi toplandı. Olaylar sırasında 84 kişi gözaltına alınırken, 41'inin tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, bir foto muhabiri, 7 gösterici ve 2 polis memuru yaralandı.

SELANİK'TE ARBEDE ÇIKTI

Kazanın meydana geldiği Selanik'te de göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Selanik’te, kazanın yıl dönümüne özel düzenlenen yürüyüş sırasında maskeli bir grup, polis ekiplerine molotofkokteyli, taş ve cam şişelerle saldırdı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi.