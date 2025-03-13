Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarındaki Tempi bölgesinde yaklaşık iki yıl önce meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle başkent Atina'da eylem düzenlendi.
Öğrenci örgütlerinin çağrısıyla, Parlamento binasının karşısındaki Sintagma Meydanı'nda toplanan kalabalık, kazanın sorumlularının bulunmasını ve kazadaki ihmallerin örtbas edilmemesini talep etti. Eylemciler, kazada hayatını kaybedenlerin isimlerini tek tek okuyarak, sorumluların cezalandırılmasını isteyen konuşmalar yaptı.
Eylemin ilerleyen saatlerinde müzik grupları sahneye çıkarak, kazada hayatını kaybedenler anısına mini bir konser düzenledi. Eylemciler, kazada yaşanan trajedinin unutulmaması ve adaletin sağlanması için seslerini yükseltmeye devam etti.