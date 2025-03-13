Konstantinos Tasoulas, Perşembe günü Yunanistan’ın yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. Yunanistan'da monarşinin kaldırılmasından bu yana ülkenin dokuzuncu Cumhurbaşkanı olan Tasoulas, törenden sonra koltuğuna oturdu.

Tasoulas, görevini Katerina Sakellaropoulou’dan devraldı. Tasoulas, 12 Şubat’ta yapılan oylamada 300 sandalyeli parlamentoda 160 oy alarak, büyük ölçüde merkez sağ Yeni Demokrasi partisinin desteğiyle seçildi.

Yemin töreni siyasi gerilimlere sahne oldu. Özgürlük Hareketi ve Yunan Çözümü partileri, Başbakan Kyriakos Mitsotakis tarafından aday gösterilen Tasoulas’a tepki olarak törene katılmadı.

TASOULAS KİMDİR?

Konstantinos Tasoulas, 1959’da Yunanistan’ın kuzeybatısındaki Yanya kentinde doğdu ve Atina Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı.

İlk kez 2000 yılında Yeni Demokrasi’den milletvekili seçildi ve 2004, 2007, 2009, 2012, 2015, 2019 ve 2023 seçimlerinde de parlamentoya girdi.

2007-2009 yılları arasında savunma bakan yardımcısı, 2014-2015 yıllarında kültür ve spor bakanı olarak görev yaptı. 2019’da parlamentonun başkanı oldu ve bu görevi cumhurbaşkanlığına aday gösterilene kadar sürdürdü. 1995-1998 yılları arasında Atina’nın Kifisia ilçesinde belediye başkanlığı yaptı.