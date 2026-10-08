Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Atina'da bir araya geldi. Görüşme, ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğunun 6'ncı turu kapsamında gerçekleştirildi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEREKLİ DENİZ GÜCÜNÜ SAĞLAMAK İÇİN ABD İLE İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ"

Yerapetritis, basın toplantısında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliğine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Gerekli olursa, şartlar elverirse ve sürdürülebilir barış süreci olursa, Hürmüz Boğazı'nda gerekli deniz gücünü sağlamak için ABD ile işbirliği yapabiliriz" dedi. Yerapetritis, deniz ulaşımında yaşanabilecek engellemelerin tedarik zincirinde sorun oluşturabileceğini ve hatta gıda krizine yol açabileceğini belirtti. Yunanistan'ın seyrüsefer serbestisine büyük önem verdiğini vurgulayan bakan, ülkesinin NATO'nun öngördüğünün üzerinde savunma harcaması yaptığını ve AB'nin deniz harekatlarına katıldığını hatırlattı.

Görüşmede savunma işbirliği, enerji, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Yerapetritis, ABD enerji şirketlerinin Yunanistan'daki faaliyetlerinin de gündeme geldiğini aktardı. İki ülke arasındaki savunma işbirliğinin temelini Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın oluşturduğunu ifade eden Yerapetritis, Girit Adası'ndaki Suda Üssü ile Dedeağaç'ın ABD'nin bölgedeki stratejik varlığı açısından önemli olduğunu savundu. Yunanistan'ın F-16 Viper tipi savaş uçaklarını modernize etmesinin ve F-35 uçaklarını envanterine katmasının iki ülke arasındaki savunma işbirliğine işaret ettiğini söyledi.

Bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşmede Orta Doğu, Ukrayna ve Afrika'daki durumlar ele alındı. Yerapetritis, Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve ABD arasındaki 3+1 formüllü işbirliğinin, enerji alanında işbirliği oluşumundan güçlü ve çok yönlü jeopolitik oluşuma evrildiğini ileri sürdü. Yunanistan'ın İsrail ile stratejik ilişkisi olduğunu kaydeden Yerapetritis, Orta Doğu'ya barış gelmesinin gerekliliği konusunda Rubio ile hemfikir olduklarını belirtti.

Gazze'deki barış sürecinde ikinci aşamaya geçilerek kalıcı barış sağlanması ve Gazze'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayan Yerapetritis, "BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözüm bulunmasına engel teşkil edecek şartlar doğuran Batı Şeria'daki eylemler son bulmalı" dedi. Enerji alanında ABD'den getirilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Yunanistan'daki terminaller üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa'ya ulaştırılmasını amaçlayan "Dikey Gaz Koridoru" projesine de değinildi. ABD'li enerji şirketlerinin hidrokarbon araması alanında Yunanistan'a olan ilgisi de görüşmede ele alınan konular arasında yer aldı.