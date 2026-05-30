Atina yönetimi Türkiye’nin "Mavi Vatan" yasa tasarısına karşı kendi siyasi eylemlerini hazırladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ayrıntılara girmeden yaptığı açıklamalarda "Ankara'nın durumu uç noktalara taşıması halinde ülkelerinin elinde yasal yanıt araçlarının bulunduğunu ve bunları kesinlikle devreye sokacaklarını" kamuoyuna duyurdu.

Mavi Vatan yasasına karşı atılacak adımları planlamak için toplantı yapan Yunan kabinesi, Doğu Ege dahil tüm Ege Denizi'ni kapsayan "deniz parkları" ilan edilebileceğini belirtti.

Yunanistan Temmuz 2025 tarihinde İyon Denizi ve güney Kiklad Adaları'nda iki deniz parkı ilan etmişti.

O dönem Ardıççık ve Koçbaba adalarının mutlak koruma alanına dahil edilmesi Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Yunan tarafı bu parkları harita üzerinde çizerek Türkiye'nin karasularının önüne hukuki bir set çekmeyi planlıyor.

YUNANİSTAN NEFESİNİ TUTTU

Olası hamleler arasında hassas fauna ve floraya sahip olan On İki Ada bölgesindeki bazı alanların yeni deniz parkları olarak ilan edilmesi yer alıyor.

Henüz kesinleşmiş bir karar olmasa da Yunanistan geçmişte de Türkiye'ye karşı benzer adımlar planlamıştı.

Özellikle Türkiye ile Libya arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Alan mutabakatının ardından Girit'in güneyindeki karasularının on iki deniz miline çıkarılması ihtimali tartışılmıştı.

Atina yönetimi şimdilik nihai bir karar almadı. Yunan hükümeti Türkiye'nin resmi kararını beklediklerini ifade etti.