SÖZDE PONTUS RUM ANITI İSTANKÖY’DEN SONRA RODOS’A DİKİLECEK

Türkiye ile yaşadığı gerginliği 2022 yılının ekim ayında Bodrum’a komşu İstanköy (Kos) Adası’na sözde Pontus Helenizmi Soykırım Anıtı dikerek arttırırken, heykelin ikincisini bu kez Akdeniz’deki Rodos Adası’na dikmek için hazırlıklara başladığı belirtildi.

GÜNEY EGE VALİSİ ANIT PROJESİNİ DESTEKLİYOR

Heykel Türk turistlerin giriş yaptığı Rodos Limanı’nın girişine yerleştirilecek.

Pontus Rhodes Derneği yöneticilerinin konu ile ilgili olarak Güney Ege Bölge Valisi Giorgos Hadjimarkos'un derneğin balosuna katılarak yaptığı konuşmada konuya açıklık getirdiği ve anıtın yapımı ile ilgili destek olacağı konusunda açıklama yapıldı.

RODOS BELEDİYESİDE PROJEYE DESTEKLİYOR

Yapılan açıklamada Rodos Belediyesi’ninde projeyi desteklediği belirtildi.

Anıtın yapımının bu yılın sonuna kadar yapılarak Rodos Limanı girişine yerleştirileceği açıklandı.