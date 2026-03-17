Doğu Akdeniz’de gerilimin tırmandığı bir dönemde Atina, hava savunma ağını güçlendirmek için Fransız savunma devi Thales ile masaya oturdu. Görüşmenin odak noktasında, Türk balistik füzelerine karşı geliştirilen yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri yer aldı.

SKYDEFENDER SİSTEMİ

Fransız savunma sanayi devi Thales’in temsilcileri, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı (GEA) üst düzey yetkililerine SkyDefender sistemini tanıttı. Yapay zeka ve ağ bağlantılı sensörlerle donatılan SkyDefender; balistik füzeler, dronlar ve hipersonik silahlara karşı çok katmanlı bir koruma vaat ediyor.

Sistemin Yunanistan’ın yeni nesil hava savunma mimarisine entegre edilmesi planlanıyor. Bu hamle, Atina’nın yaklaşık 3 milyar Euro bütçe ayırdığı ve yakında meclis gündemine gelecek olan “Aşil Kalkanı” ulusal hava savunma programının bir parçası olarak değerlendiriliyor.