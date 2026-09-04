Yunanistan, Türkiye’nin ilan ettiği "milli" deniz parklarının "geçersiz ve hukuki etkiden yoksun" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin Yunan hükümetinin ilan ettiği deniz parklarına itirazları ve 15 Ağustos tarihinde yayımlanan ve iki milli deniz parkı ilan eden cumhurbaşkanlığı kararlarına yanıt olarak Yunanlılardan tepki geldi.

Atina yönetimi, deniz parklarına yanıt olarak Ankara’ya resmi diplomatik itirazda bulundu.

Diplomatik kaynaklar, Yunanistan'ın Türkiye'nin konuyla ilgili iddialarını "keyfi ve hukuki dayanaktan yoksun" bularak reddettiğini bildirdi.

YUNANİSTAN NE DİYOR?

Yunan diplomatik kaynaklar, “Yunan tarafı, Türk iddialarını keyfi ve her türlü hukuki dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kategorik olarak reddetmektedir” ifadesini kullandı.

Kaynaklar ayrıca Ege'deki egemenliğin “ilgili uluslararası antlaşma metinleriyle açık ve kesin bir şekilde belirlendiğini” belirtti.

Atina, "Yunan kıta sahanlığı içinde kalan alanları kapsadığı sürece ilan edilen deniz parklarını geçersiz sayacağını" duyurdu.

Uluslararası suları ihlal eden Yunan deniz parkları hakkında açıklama yapılmadı.

YUNAN SAVUNMA BAKANI AB'YE ŞİKAYET ETTİ

Yunanistan yönetimi, deniz parkları üzerinden yaşanan diplomatik tartışmaları Avrupa Birliği ve uluslararası ortaklarının gündemine getirmeye devam edeceğini açıkladı.

Deniz parkları hususundaki anlaşmazlığın yanı sıra Atina, Türkiye'nin adımlarına dair geniş çaplı şikayetlerini AB'ye iletti.

İrlanda'da çarşamba günü düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, Türkiye'den yakındı.

Gerapetritis, Türk F-16 ve İHA'larının Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Son dönemde sıklıkla yaşanan Türk ve Yunan hava araçları arasında yaşanan gerginliklerin altını çizdi.

Gerapetritis, "Mavi Vatan doktrininin sürdürülmesini ve Türk parlamentosuna ilgili yasaların getirilmesini Ankara'nın gerilimi tırmandırma arzusu" olarak nitelendirdi.