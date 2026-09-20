Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, 18 ve 19 Eylül’de Yunanistan'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklamada bulundu. 'İSTANBUL İÇİN TEHDİT DEĞİLDİR' Depremlerin İstanbul için tehdit oluşturup oluşturmadığına dikkat çeken Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 18–19 Eylül M4+ Yunanistan depremleri İstanbul için tehdit değildir. Son iki gündür Yunanistan’da M4+ depremler devam ediyor. Ancak KAF’ın kuzey kolunda, 1912 M7,4 Şarköy depreminden sonra Şarköy’ün batısında Yunanistan’a doğru gelişen depremsellik göçünü, İstanbul’a doğru ilerleyen bir deprem süreci olarak yorumlamak doğru değildir. Bu depremler KAF’ın batı ucundaki geniş ve çok kollu deformasyon zonunun doğal sismisitesi içinde değerlendirilmelidir.

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