Yunanistan makamları, suç şebekelerine bulaşan Türk vatandaşlarının iltica statülerini iptal etme ve sınır dışı etme süreçlerini hızlandırdı. Yunanistan’daki Türk mafyasının endişe verici artan faaliyetleri yetkilileri alarma geçirdi.

YÜZLERCE TÜRK VATANDAŞININ SIĞINMA TALEPLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Göç ve İltica Bakanlığı ile Vatandaşı Koruma Bakanlığı’na göre, Yunanistan’a sığınmacı olarak gelen yüzlerce Türk vatandaşının dosyaları, suç faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle yeniden inceleniyor.

Yunan makamları, uluslararası koruma statülerinin toplu olarak iptalini ve ardından sınır dışı etme süreçlerinin başlatılmasını hedefliyor. Türk mafyası tarafından gerçekleştirilen infazlar, soygunlar ve diğer ciddi suç eylemlerindeki artış, büyük endişeye neden oldu.

Şu ana kadar ulusal güvenlik gerekçesiyle ondan fazla iltica statüsü iptal edildi. Yunan Polisi (EL.AS.) ve Göç Bakanlığı, vakaları kaydetmek ve yeniden değerlendirmek için yakın işbirliği içinde. Makis Voridis’in bakan olmasıyla artan bu koordinasyon, Thanos Plevris liderliğinde zirveye ulaştı.

Ciddi suç davalarına karışan tutuklu Türkler üzerindeki kontrolü yoğunlaştırma çerçevesinde, ilgili birimlere Yunan Polisi tarafından sunulan iltica iptal taleplerini derhal incelemeleri talimatı verildi.

İltica Dairesi ile Devlet Güvenliği arasındaki işbirliği, Türkiye vatandaşlarından gelen her yeni talep için adli geçmiş kontrollerinin zorunlu hale getirilmesiyle yeni bir direktifte somutlaştı.

FETÖ VE PKK ON SIRADA

Türk iltica başvurusunda bulunanların temel iddiaları esasen iki kategoriye ayrılıyor: Birincisi, FETÖ terör örgütüne üye olmakla suçlananlar ve ikincisi, terör örgütü PKK’ya katılım nedeniyle zulüm gördüğünü iddia edenler oldu.

İLTİCA TALEPLERİ VE REDDEDİLENLER

Yunan İltica Dairesi, Türkiye’deki darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar Türk vatandaşlarından 23.432 uluslararası koruma talebi kaydetti. Yukarıdaki uluslararası koruma talepleri, 2021’den bugüne kadar 1. derecede %54,4 ve 2. derecede %13,6 ortalama tanıma oranıyla sonuçlandı.

Haziran 2021’den (istatistiksel verilerin kaydedilmeye başlandığı tarih) bugüne kadar olası incelenen ve reddedilen iltica taleplerinin sayısının 57 olduğu açıklandı.