Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya üzerinden gelen göçmenleri durdurmak için Libya'ya doğru savaş gemileri gönderdiğini söyledi.

Zirveye girişinde konuşan Miçotakis, Libya açıklarında insan kaçakçılığı yapan teknelerin geri döndürülmesi amacıyla Yunan savaş gemilerinin bölgeye gönderileceğini açıkladı.

Ancak bu, savaş gemilerini göndermesinin tek sebebi değildi. Perşembe günü Brüksel’de yapılan zirvede alınan sonuç bildirgesinde Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatı özel olarak vurgulandı.

Avrupa Birliği ile Libya arasında göç yönetimi konusunda daha sıkı bir işbirliği kurulması gerektiğini belirtti.

GÖÇ BAHANE, HEDEF TÜRKİYE

Avrupa Konseyi, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz yetki alanları mutabakatının üçüncü devletlerin egemen haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Bu mutabakatın deniz hukukuna uygun olmadığı ve üçüncü devletler açısından hukuki sonuç doğuramayacağı vurgulandı.

Atina, metne Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata dair eleştirilerin eklenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

SONUÇ BELGESİ HAZIRLANDI

İtalya da düzensiz göçle ilgili benzer endişelerle konuyu gündeme taşıdı. Roma yönetimi, göçün siyasi araç haline getirilmesinden duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Konseyin 27 üyesi, sonuç metninde “Libya’daki göç akışlarıyla ilgili endişe verici duruma” dikkat çekti.

Bu durumun Avrupa’nın güvenliği üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

YUNAN MUHALEFETİNDEN İTİRAF GİBİ ELEŞTİRİ

Yunan muhalefeti ise hamlenin göçle alakası olmadığı üzerinde durdu. Yeni Demokrasi Partisi milletvekili ve eski Avrupa Birliği Göç Komiseri Dimitris Avramopoulos, Yunan hükümetinin Libya açıklarına savaş gemisi gönderme planını eleştirdi.

Perşembe akşamı Action 24 televizyonuna konuşan Avramopoulos, güney Yunanistan’a yönelik göçmen gelişlerinde artış olduğunu kabul etti. Ancak askeri gemilerin“Akınlar durdurmayacağı" üzerinde durdu.

Avramopoulus, "bu gemiler son derece küçük. Savaş gemileri göçmen teknelerini engelleyemez" dedi. Bu açıklama, hamlenin Türkiye'ye karşı yapıldığının altını çizdi.