Türkiye'nin Avrupa savunma programlarına dahil olması, Atina’da ciddi bir rahatsızlığa neden oldu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias bu gelişmeye açık şekilde karşı çıkarak, “Düşman surların içindeyse Avrupa’yı savunamayız” dedi.

Avrupa Komistonu Başkanı Ursula von der Leyen, ReArm Europe (Avrupa'yı yeniden silahlandır) projesi kapsamında, savunma projeleri için verilecek Avrupa Birliği ülkeleri ve üye adaylarına 800 milyar Euro'luk ortak fondan borç para ayıracak.

2030'a kadar geri ödenecek olan, ancak neredeyse faizsiz olan SAFE adındaki borçlanma sistemiyle Avrupa'yı koruyabilecek orduların desteklenmesi öngörülüyor.

Bu şekilde destekelenecek en öneml ordulardan biri ise, AB üyesi adayı Türkiye olması bekleniyor. Bu durum, Yunanistan'da büyük rahatsızlık yarattı.

TÜRKİYE, AVRUPA İÇİN VAZGEÇİLMEZ OLDU

Türkiye’nin Avrupa'nın silahlanma projesine katılımı bir süredir AB kurumlarında ve büyük Avrupa başkentlerinde tartışılıyordu.

Türkiye'nin, ABD'den sonra NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması, Türkiye’yi AB dışı ama vazgeçilmez bir ortak konumuna getirdi.

Ukrayna ve Orta Doğu’daki gelişmeler ve Türkiye'nin arabulucu rolü üslenmesi de, Türkiye'nin Avrupa için bir aracı diplomat haline gelmesine neden oldu.

Bu durumdan büyük rahatsızlık duyan Yunanistan, Türkiye’nin bu programlara dahil edilmesini engellemek için uzun süredir çaba gösteriyor.

Ancak AB kararlarının oybirliğiyle değil nitelikli çoğunlukla alınması, Yunanistan'ın etkisini sınırlıyor.

YUNANİSTAN KAPALI KAPILARLA KARŞILAŞTI

Yunanistan’ın itirazlarının temelinde sadece güvenlik değil, aynı zamanda değerler meselesi bulunuyor.

Atina, Türkiye’nin AB’nin demokratik ve hukuki ilkeleriyle uyumlu olmadığını savunuyor. Bu nedenle Türkiye’nin SAFE savunma fonuna dahil edilmesine karşı çıkıyor.

Dendias, “Bu projeye yalnızca AB değerlerini benimseyen ülkeler katılmalı” dedi. Ancak Atina, Türkiye'nin projelere girişini önlemek için girişimlerini arttırdı, ancak Brüksel'de kapalı kapılarla karşılaştı.

Yunan büyükelçiliklerine, Türkiye’ye karşı çekinceleri dile getirmeleri için talimat verildi. Ancak bu itirazlar Brüksel’de karşılık bulmadı.