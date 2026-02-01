

Yunanistan Basketbol Ligi’nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Aris deplasmanına konuk oldu.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçta Panathinaikos, rakibine deplasmanda 102-95 ile mağlup oldu.

Panathinaikos’ta koç Ergin Ataman, son çeyrekte itirazlarından dolayı çift teknik faul aldı ve maçtan diskalifiye edildi.

Bu sonuçla Panathinaikos, ligdeki 16. maçında ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı. Yunan ekibinde şok etkisi yaratan yenilgi kulüp başkanını kızdırdı.

Mağlubiyet sonrası çılgına dönen Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Oldukça sinirli olduğu bir video kaydeden Giannakopoulos,”Baş antrenörler, yardımcı antrenörler, nerede oynadığınız hakkında hiçbir fikriniz yok, değil mi? Burası Panathinaikos. Umarım Atina’ya döndüğünüzde, eğer geri dönme nezaketini gösterirseniz, hepiniz istifa edersiniz. Ve tüm oyuncular birlikte” ifadelerini kullandı.