Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, son yıllarda satın aldıkları savaş uçakları ile Türkiye'ye karşı önemli üstünlük elde ettiklerini iddia etmiş, Türkiye'ye yönelik tehditvari ifadeler kullanarak Meis, Karaada ve Çamlıada'ya ziyarette bulunmuştu.





Lozan Barış Antlaşması'na aykırı şekilde adaları silahlandıran ve Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı açıklamalarda bulunan Miçotakis'e yanıt gecikmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en seçkin askerlerinden oluşan 51. Komando Tugayı, Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine kaydırıldı.



MEHMETÇİK, YUNAN ADASININ BURNUNUN DİBİNE YERLEŞTİ



Ege'de artan gerginliğin ardından yapılan hamle, Yunan basınında da geniş yankı uyandırdı. Söz konusu askeri hareketliliğin bölgedeki 'belirsizliği artırdığını' söyleyen Yunan savunma uzmanları, Miçotakis'in kışkırtıcı açıklamalarına da tepki gösterdi.

Yunan basınında yer alan analizlerde, Söke ile birlikte Foça ve İzmir hattındaki askeri yapılanmaya işaret edildi. Türkiye’nin Ege kıyılarındaki bu askeri hamlesinin bölgedeki güvenlik dengeleri açısından kritik önem taşıdığı, Söke'nin coğrafi konumu nedeniyle Yunan güvenlik birimlerince pürdikkat izlendiği aktarıldı.