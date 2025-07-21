Yunanistan, AB'nin oluşturduğu "2030 Okyanus Koruma Hedefleri" kapsamında İtalya ve Türkiye kıyılarındaki adalarda "deniz parkları" kurma kararı aldı.

Bu parkların öne sürülen amacı, deniz canlılarını korumak. Ancak deniz parkları fiilen Türkiye'nin çizdiği karasuları ihlal ediyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise "Türkiye'nin karasuları açıklaması önemli değil. Bizim karasularımızı değiştirmeyecek" sözleriyle Türkiye'ye meydan okudu.

Yunanistan'ın Pazartesi günü çevre çalışmalarıyla birlikte sunduğu haritalara göre, 9,500 kilometrekarelik Ege parkı başlangıçta Türkiye'den daha güneydeki güney Kiklad adaları çevresinde genişleyecek.

YUNANİSTAN PARKLARLA ELİNİ UZATIYOR

Miçotakis, bu deniz parklarının "Akdenizdeki en büyük deniz milli parkları" olduğunun altını çizdi.

Miçotakis, “Bunlar hedefe ulaşmamızı sağlayacak... planlanandan çok daha önce olacak. Dalgaların altındaki yaşam için geniş sığınaklar olacaklar” dedi. Bölgelerin içinde deniz tabanında trolle avlanmanın yasaklanacağını söyledi.

Bu park alanlarını korumak için Yunan donanması bu bölgelerde yoğun devriyeler gezecek. Türkiye'nin ilan etti karasularında Yunan gemileri bu deniz parklarını koruyacak.

Yunan hükümeti, her iki parkın büyüklüğünün 27 bin 500 kilometre kare olarak görüldüğünü ve Yunanistan'ın bunları daha da genişletmek istediğini söyledi.

ANKARA PLANI REDDETTİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın çevre gibi evrensel değerleri istismar ettiğini, parkların Ege ve Akdeniz'de komşular arasındaki anlaşmazlıklara hukuki bir etkisi olmayacağını ve Türkiye'nin deniz yaşamını korumaya yönelik kendi projelerini önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, “Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı eylemlerden kaçınılmalıdır” açıklaması yapıldı.

Yunan hükümeti, kamuoyu istişaresi sona erdiğinde Çevre Bakanlığı'nın iki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi taslağı hazırlayacağını ve bunların Ekim ayı sonuna kadar Danıştay'a sunulacağını söyledi. Kararnameler yayınlandıktan sonra parklar kurulacak.