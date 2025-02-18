Yunanistan hükümetinin baş sismoloğu, Santorini ve çevresindeki adaları etkileyen depremlerin sıklığının son günlerde azaldığını, ancak bu sarsıntıların gelecek haftalarda devam edip etmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Selanik Üniversitesi'nde jeofizik profesörü olan Costas Papazachos, Yunan devlet radyosu ERT’ye yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki şimdilik bekleyip görmek zorundayız. Bu deprem fırtınası, çabuk sona ermez" dedi.

Papazachos, depremlerin ne zaman sona ereceğine dair kesin bir tahminde bulunmanın zor olduğunu belirterek, "Umarım bu deprem fırtınası, bizi olumlu yönde şaşırtarak, erken sonlanır" ifadelerini kullandı.

VOLKAN PATLAYACAK MI?

Papazachos, Santorini'nin yanardağ kaynaklı bir tehlikeyle karşı karşıya olmadığını, ancak depremleri etkileyen unsurlar arasında magmanın da rol oynadığını belirtti.

Sarsıntıların temel nedeninin tektonik ve magmatik süreçlerin etkileşimi olduğunu söyleyen sismolog,"Bu, erimiş magmanın 8 kilometrelik kabuğu kırarak yüzeye ulaşacağı ve yeni bir volkanik patlamaya neden olacağı anlamına gelmiyor" dedi.

Sismologlar, sarsıntıların temel nedeninin tektonik ve magmatik süreçlerin etkileşimi olduğunu düşünüyor. Papazachos, "Sadece sismografları değil, aynı zamanda yer deformasyonunu, gaz emisyonlarını ve uydu verilerini takip eden çok sayıda başka sistemi de izliyoruz" diyerek, bilim insanlarının farklı sensörlerden elde edilen verileri analiz ettikten sonra daha net bir tablo ortaya koyabileceklerini söyledi.

Papazachos, “Şu anda, sismik faaliyetteki mevcut hafif gerilemeyi değerlendirmek için çok erken olduğundan kesin bir tahminimiz olmadığını söyleyebilirim. Birçok sürprizle karşılaştık” dedi.

SANTORİNİ'DE NE OLUYOR?

Papazachos, şu anda hükümet, ordu, acil durum ekipler ve bilim insanlarından oluşan iki ayrı kriz komitesinin temsilcisi olarak görev yapıyor.

Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliği yakından izlediklerini ve olası bir acil duruma hazırlıklı olduklarını belirtiyor.

Olağanüstü hal ilan edilen dört adanın çevrelediği denizaltı bölgesinde Pazartesi günü 5,1 büyüklüğüne varan depremler kaydedildi. Uzmanlar, sismik hareketliliğin seyrini izlemeye devam ederken, yetkililer bölgede yaşayanlara dikkatli olmaları ve acil durum planlarını takip etmeleri çağrısında bulunuyor.

Santorini’de bu ay içinde sık sık hissedilen depremler, adada yaşayan binlerce kişinin ve çok sayıda işçinin Yunan anakarasına tahliye edilmesine neden oldu.

Depremler nedeniyle Santorini ve çevresindeki Ios, Amorgos ve Anafi adalarında olağanüstü hal ilan edildi. Adalardaki okullar üçüncü haftasında da kapalı kalırken, yetkililer bölgede arama-kurtarma ekipleri ve jeneratörleri adaya konuşlandırdı.

Yunanistan hükümeti, geniş çaplı bir tahliye durumunda kullanılmak üzere Santorini’de acil durum limanı kurulduğunu duyurdu.