Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) ortaklaşa düzenlediği askeri tatbikatta yaşananlar gündem oldu.

ÜZERİNDEN HÜCUM BOT GEÇTİ

Tatbikat sırasında kıyıya yaklaşan hücum botlarından atlayan askerlerden bazılarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Yaşanan karmaşa sırasında bir askerin üzerinden hücum bot geçti.

AKSAKLIKLAR VE PANİK ANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ağır teçhizat taşıyan askerler kıyıya ulaştıktan sonra ise botların geri döndürülüşü sırasında güçlük yaşandı. Tatbikatın çıkarma bölümünde yaşanan aksaklıklar ve panik anları dikkat çekti.

KOORDİNASYON SORUNLARI GÜNDEME GELDİ

Ortak tatbikatta meydana gelen görüntüler, planlanan senaryo kapsamında gerçekleştirilen eğitim sırasında yaşanan koordinasyon sorunlarını gündeme taşıdı.

‘DENİZ DALGALANMAYA BAŞLADI’

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, askerden arındırılmış Meis Adası'na yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada, “Adaların Yunan kimliğinin korunması için en iyisi sınırların güçlendirilmesidir. Deniz biraz dalgalanmaya başladı” açıklamalarını yapmıştı.

‘İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ İSTİYORUZ’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise yaptığı açıklamada, “Yunanistan’ın bölgenin istikrarını bozmak ve bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin elinde bir araca dönüşmesini istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri istiyoruz. Bunu biliyorlar ve kendilerine açıkça ifade ettik. Askerden arındırılmış adaların silahlandırılması bizim için tehdit oluşturuyor. Elbette orada bir seçim süreci de devam ediyor ve Türkiye karşıtlığı Yunan siyasetinde tarihsel olarak köklü bir yere sahip” ifadelerini kullanmıştı.

KOMANDO TUGAYI AYDIN SÖKE’YE KAYDIRILDI

Diğer taraftan Tunceli'deki 51. Komando Tugayı, Türkiye'ye en yakın konumdaki Yunanistan toprağı olan Sisam adasının tam karşısındaki Aydın Söke'ye kaydırıldı.