Yunanistan'ın deniz milli parkları ilan ederek Türkiye karasularını hukuken ihlal etmesinden sonra Ankara'dan da benzer bir karşılık geldi.

Türkiye'nin çevre denizlerinde ilan ettiği yeni Deniz Koruma Alanları, UNESCO'ya bağlı Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonunun haritasına işlendi.

Harita, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi’nin öncülüğünde hazırlandı. Güncellemede Kuzey Ege ile Fethiye-Kaş açıklarındaki alanlar öne çıktı.

Yetkililer, bu alanlarda ekosistemin korunacağını ve çevresel tedbirlerin uygulanacağını açıkladı. Dışişleri kaynakları, denizlerdeki seyrüsefer serbestisinin ise etkilenmeyeceğini ifade etti.

YUNAN BASINI KIZGIN

Plan yayımlandıktan kısa süre sonra Yunan basını Ekathimerini, Türkiye'nin sunduğu Deniz Koruma Alanları'nın "Semadirek ve Meis adalarının karasularını ihlal ettiğini, bunun yanında Limni adasının da önünü kapadığını" yazdı.

Yunan deniz parkı sınırlarının Fethiye karasularını ihlal etmesi, Türkiye için kabul edilemez bir durumdu. Yunanistan'ın bu tepkisinin benzerliği, dikkatlerden kaçmadı.

DIŞİŞLERİNDEN ÜSTÜ KAPALI UYARI

Finike açıklarında daha önce ilan edilen özel çevre koruma bölgesine ek olarak Fethiye-Kaş açıklarında da yeni bir koruma alanı ilan edildi.

Türkiye bu adımlarla Akdeniz’deki çevre alanlarını genişletmiş oldu. Kaynaklar, Yunanistan’ın 21 Temmuz'da Ege ve İyon Denizi'nde ilan ettiği deniz parklarına karşı Türkiye’nin de çevresel ve stratejik adımlar attığını belirtti.

Bu alanların ilanı, çevresel sürdürülebilirlik kadar ulusal egemenliğe dair vurgular da içeriyor.

Dışişleri yetkilileri, "Ege’deki gri alanlara yönelik Yunanistan’ın fiili durum yaratma çabalarının Türkiye açısından geçersiz olduğunu" söyledi.