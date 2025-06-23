Ege’deki turistik Sakız (Chios) Adası’ndaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Adadaki üç mahalle halkına kabus yaşatan yangında bazı evler tahliye edildi vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

ATİNA'DAN 430 İTFAİYE ERİ GELDİ

Aynı anda üç ayrı noktada başlayan ve kontrolsüz biçimde büyüyen yangına çevre adalardan ve Atina’dan gelen 430 itfaiye eri , 28 araç,2 uçak , 9 helikopter ve bir piyade askeri birliği katıldı.

Yangında ilk belirlemelere göre üç ev yandı, 17 köy ve mahalle boşaltıldı. Ada halkı geceyi adanın merkezinde güvenli bölgede geçirdi.

BELEDİYE DAHA ÇOK YARDIM İSTEDİ

Sakız adasında tahliye edilen köy ve mahalleler açıklandı:

Agios Markos Vrontados Karyes, Varvasi, Evreti, Vaviloi, Dafnonas, Ververato, Chalkio, Vasileoniko, Grou, Zyfias, Agios Makarios Vrontados, Agios Panteleimonas, Kastromina, Paryfes, Gialourika, Panagia Voithia.

Sakız Adası belediyesi yaklaşık 24 saattir devam eden yangınla ilgili olarak çevre adalardan ve Atina’dan daha çok yardım gönderilmesini talep etti.

Ada aynı zamanda Türklerin en çok tercih ettiği kapıda vizeyle girilebilen adalar arasında yer alıyor.