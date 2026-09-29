Yunan basınında Türkiye ile olası krizde “önleyici saldırı” seçeneğinin Yunan askeri planlamasında değerlendirilebileceği ileri sürüldü. Ta Nea gazetesinin haberinde, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis’in Aralık 2025’te yaptığı açıklamada “uzun menzilde stratejik darbe niteliğinde önleyici saldırılar” düzenleme kabiliyetinden söz ettiği belirtildi.

ELEKTRONİK HARP

Senaryonun ilk aşamasında Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), müttefik ülkelerden sağlanan uydu verileriyle Türk kuvvetlerindeki hareketliliği tespit edilmesi üzerine Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyinin (KYSEA) acil toplanacağı belirtildi. İstihbaratın yanlış veya eksik çıkması halinde ilk saldırıyı gerçekleştiren tarafın uluslararası alanda saldırgan olarak nitelendirilme ve diplomatik desteğini kaybetme riskinin bulunduğu kaydedildi.

İkinci aşamada ise Yunanistan’ın, elektronik harp sistemleriyle Türk radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirmeye, Rafale ve F-16 Viper savaş uçaklarıyla Türkiye’deki bazı hava üslerindeki pistleri hedef almaya ve Spike NLOS ile Exocet sistemleriyle Türk çıkarma unsurlarını limanlarda vurmaya çalışabileceği iddia edildi.

Türkiye’nin muhtemel karşılığının füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) olabileceği, bu aşamada Yunanistan’ın Patriot sistemleri ile yeni Kimon sınıfı fırkateynlerin SeaFire radarlarının devreye gireceği öne sürüldü.

Son aşamada, ilk 24 saatin ardından uluslararası toplumun ateşkes için devreye gireceği belirtildi. ABD, NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) taraflara ateşkes yönünde baskı yapacağının savunulduğu haberde, Yunanistan’ın bu aşamada müzakere masasına askeri açıdan avantajlı konumda oturacağı iddia edildi.

"Kağıt üstünde kolay gerçeği farklı olur"

YUNAN senaryosunu değerlendiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Yunanlılar için kağıt üzerinde ne kadar da kolay görünüyor” dedi.

Yunanistan’ın İsrail ile derinleşen askeri ilişkilerinin, Atina’daki bazı çevreleri İsrail’in önleyici vuruş doktrinine özendirdiği belirten Gürdeniz şöyle devam etti:

Yunanistan da İsrail gibi uluslararası hukuku tanımayan ilk vuruş doktrini ile harbi başlatma sorumluluğunu almayı kabul ediyor. Türkiye ile Yunanistan’ın kara sınırı var. İsrail’in savaş doktrinini Türkiye’ye karşı kopyalamaya kalkmayın. 24 saatlik savaş planı, 24 saat sonra bambaşka bir savaşa dönüşebilir