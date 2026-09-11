54 yaşındaki Yunan şarkıcı Giorgos Mazonakis’in Atina’nın Kolonaki semtindeki özel bir sağlık merkezinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. SKAI ve NewsIT’nin aktardığı bilgilere göre yetkililer, sanatçının kliniğe gelişinden yaşadığı rahatsızlığa kadar geçen süreçte neler olduğunu ve planlanan plazmaferez işleminin hangi koşullarda gerçekleştirileceğini araştırıyor.

DOKTORUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

SKAI’nin haberine göre doktor, ifadesinde Mazonakis’in kliniğe geldiğinde sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi. İlk kontrollerin ardından sanatçının vücudunun yorgun ve olumsuz etkilendiğini değerlendiren doktorun plazmaferez tedavisini önerdiği aktarıldı.

Mazonakis’in tedavi için kliniğe gittiği ancak burada aniden fenalaştığı ve ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Daha önceki ifadelerde ise doktorlardan birinin plazmaferez işlemini kendisinin yapmadığını, işlemi eşinin gerçekleştirdiğini söylediği aktarılmıştı.

YAKIN ARKADAŞI SON GÜNLERİNİ ANLATTI

NewsIT’ye konuşan Mazonakis’in yakın arkadaşı da sanatçıyı cumartesi günü gördüğünü söyledi. Arkadaşı, ünlü şarkıcının üç gündür uyumadığını ve sağlık durumunun iyi olmadığını belirtti.

“Onu cumartesi günü gördüm. Üç gündür uykusuzdu, iyi değildi” diyen yakın arkadaşı, kendisinin de daha önce plazmaferez tedavisi gördüğünü ifade etti.

Arkadaşı ayrıca Mazonakis’in tromboz geçirmiş veya bir damarının tıkanmış olabileceğinden endişe ettiğini söyledi. Bu değerlendirme ise arkadaşının kişisel görüşü olarak aktarıldı.

KLİNİĞİN RUHSATI DA ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın önemli başlıklarından biri de işlemin gerçekleştirildiği merkezin ruhsat ve tıbbi donanım durumu oldu.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, merkezin klinik değil, dahiliye muayenehanesi olarak kayıtlı olduğunu açıkladı. Georgiadis, plazmaferezin uygun hastane koşullarında gerçekleştirilmesi gereken bir işlem olduğunu belirterek Atina Tabipler Odası tarafından denetim yapılmasını istedi.

Atina Tabipler Odası Başkanı Giorgos Patoulis de merkezin ruhsat ve ekipman durumunun incelendiğini söyledi. Patoulis, merkezin dahiliye muayenehanesi olarak ruhsatlandırıldığını ve Oda kayıtlarında burada plazmaferez cihazı bulunmadığını belirtti.

Doktorların avukatı ise cihazların Tabipler Odası’na bildirildiğini ve merkezin yasalara uygun faaliyet gösterdiğini savundu.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Mazonakis’in ölümünün kesin nedeni ise henüz netlik kazanmadı. Yunan basınında yer alan bilgilere göre sanatçının ölümüne ilişkin kesin sonuç, soruşturma ve yapılacak adli-tıbbi incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Polis ve savcılık ekipleri klinikte incelemelerini sürdürürken olayla bağlantılı iki doktorun da ifadeleri alındı.