Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), GKRY'nin güney açıklarında ortak deniz ve hava tatbikatı gerçekleştirdi.
Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, PASSEX adlı üçlü tatbikat 18 Kasım'da yapıldı.
Tatbikata Yunanistan'dan ADRIAS isimli fırkateyn, iki F-16 savaş uçağı, bir açık deniz devriye gemisi ve İsrail Deniz Kuvvetlerine ait INS SUFA tipi füze devriye gemisi katıldı.
Tatbikat senaryosu kapsamında deniz üstü taktik resminin oluşturulması, hava tehditlerine karşı koyma, hava savunma prosedürleri ve ileri seviye manevralara ilişkin eğitimler verildi.