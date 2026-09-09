Yunanistan'ının İtalya’dan FREMM tedarikinde imzalar atıldı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Roma’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

İKİNCİ EL FIRKATEYNLERİ ALACAK

Askeri gemileri de üreten İtalyan Fincantieri tarafından yapılan açıklamada, görüşme kapsamında iki ülke arasında imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bir süredir gündemde olan Yunanistan'ın, İtalya'dan ikinci el FREMM tipi 2 adet fırkateyn alımı konusunda uygulama anlaşması imzalandı.

FREMM TİPİ FIRKATEYNLER

Fransa ve İtalya'nın 2000'li yılların başında geliştirdiği "Çok Amaçlı Avrupa Fırkateynleri" (FREMM) programı kapsamında üretilen fırkateynler, İtalyan donanmasında halihazırda "Bergamini" sınıfı, Fransız donanmasında ise "Aquitaine" sınıfı olarak hizmet veriyor.

İtalya için üretilen Bergamini sınıfı fırkateynler 144,6 metre uzunluğa, 19,7 metre genişliğe, 6 bin 900 ton deplasmana ve elektrikli dizel tahrik sistemine sahip bulunuyor.

En yüksek 27 knot hıza ulaşabilen fırkateynler, 15 knotluk hızda 6 bin deniz mili yapabiliyor.

Radarda düşük görünürlüğe sahip fırkateynlerin taşıdığı silahlar, gemilerin genel maksat ve denizaltı savunma harbi gibi görevlerine göre değişiyor.

FREMM kapsamında, İtalyan donanması için 2008 ile 2025 yılları arasında Bergamini sınıfı 12 fırkateyn üretildi, bunların 8'i genel maksat, 4'ü denizaltı savunma harbine yönelikti.

İtalya, bu seride üretilen iki genel maksat fırkateynini 2020 yılında Mısır'a satmıştı.

Yunanistan'ın, İtalya'dan ikinci el olarak alacağı gemiler, İtalyan donanmasında halihazırda "Bergamini" sınıfı olarak adlandırılan 10 fırkateynden ilk ikisi olacak. Bu sınıfta ilk üretilen genel maksat fırkateyni "ITS Carlo Bergamini (F590)" Mayıs 2013'te ve denizaltı savunma harbine yönelik üretilen "ITS Virginio Fasan (F591)" ise Aralık 2013'te hizmete alınmıştı.

FREMM tipi fırkateynler, halihazırda İtalya ve Fransa'nın dışında, Mısır ve Fas donanmaları tarafından kullanılıyor.

Endonezya da 2021 yılında İtalya'ya 6 adet FREMM tipi, Portekiz de bu yıl 3 adet FREMM Evo tipi fırkateyn siparişi vermişti.