Yunanistan’da Ergin Ataman krizi yaşanıyor… Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçta rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösterdi. Ataman, gösterdiği tepki sonrası teknik faulle oyundan ihraç edilirken maç sonunda şu açıklamalarda bulundu: "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos'a küfür edebilirler ama Türkiye'ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi."

SKANDAL AÇIKLAMA

Olaylar sonrası Olympiakos cephesinden skandal bir açıklama geldi. Olympiakos basketbol şubesinin patronları Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos açıklamasında Ataman'ın tutuklanması gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Ergin Ataman, Olympiakos taraftarına 'p..' dedi. Kimse Olympiakos taraftarına 'p..' diyemez. Ataman’ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

MAÇ DEVLET KARARIYLA ERTELENDİ

Yaşanan olayların ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Panathinaikos-Olympiakos arasında çarşamba günü oynanacak olan Yunanistan Ligi Final serisi 3. maçı "devlet kararıyla" ertelendi.