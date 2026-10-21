Fransa tahvillerindeki satış dalgası, Euro Bölgesi’nde yeni bir borç krizi riskini gündeme taşıdı. Franklin Templeton Fixed Income Küresel Yatırım Direktörü Sonal Desai, böyle bir krizin Yunanistan’da başlayıp diğer ülkelere yayılan kamu borç krizinden daha ağır olabileceği uyarısında bulundu.

Desai, “Kimsenin Euro Bölgesi borç krizinin 2.0 versiyonuna gerçekten hazır olduğunu düşünmüyorum ve eğer gerçekleşirse bu kriz çok daha kötü olabilir” dedi. Söz konusu senaryo henüz gerçekleşmiş değil. Uyarının merkezinde, Euro Bölgesi’nin ikinci büyük ekonomisi Fransa’nın borçlanma maliyetlerindeki seyir bulunuyor.

RİSK PRİMİ 2012 SEVİYELERİNDE

Fransa’nın 10 yıllık tahvil getirisinin Alman tahvillerine göre primi, salı günü Ocak 2012’den bu yana ilk kez 1,5 yüzde puanının üzerinde kapandı. Yakından izlenen bu risk göstergesi, Yunanistan’da yoğunlaşıp daha sonra İrlanda, Portekiz ve İspanya gibi ülkelere yayılan kamu borç krizinin zirvesine yakın bir seviyeye ulaştı.

Desai’ye göre, daha sonra Avrupa Birliği’ne dönüşen yapının kurucu üyelerinden Fransa, daha büyük bir stres testi oluşturma potansiyeli taşıyor. Ülkenin ekonomisi yaklaşık 3 trilyon euro, borcu ise 3,6 trilyon euro civarında.

Desai, “Fransa’nın borcu Yunanistan’ın o dönemdeki borcunun 10 katından fazla. Basit bir kurtarma paketi söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

BANKALAR DAHA GÜÇLÜ, KREDİ NOTU YATIRIM YAPILABİLİR DÜZEYDE

Desai, mevcut koşullarla önceki kriz dönemi arasında farklılıklar bulunduğunu da belirtti. Fransa hâlâ yatırım yapılabilir kredi notuna sahip. Fransız devlet tahvillerinin büyük yatırımcıları arasındaki bankaların sermaye yapıları da 2010’a göre daha güçlü. Avrupa Merkez Bankası ise yıllar içinde tahvil piyasalarındaki çalkantıları kontrol altına alma kabiliyetini gösterdi.

Franklin Templeton’ın tahvil portföylerinde İtalya ve Fransa’da daha kısa vadeli varlıklara ağırlık verdiklerini söyleyen Desai, İspanya ve Almanya tahvillerine yönelik görüşlerinin daha olumlu olduğunu aktardı. Desai, “Euro Bölgesi’nden kaynaklanabilecek ciddi oynaklık potansiyelini hafife almamalıyız” dedi.