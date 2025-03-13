Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren İskeçe’deki ziyaretleri skandal ile başladı.

Türk yetkililer, İskeçe Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesini ziyaret etmek istedi. Bu kapsamda okulda karşılama töreni düzenlendi. Ancak o sırada okulda bulunan Doğu Makedonya – Trakya Eyaleti Eğitim Müdür Vekili Maria Kosmidu, Azınlık okulunun Encümenler Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve üyeler ile Okul Aile Birliği üyelerinin okula girişlerine izin vermedi.

TÖREN SOKAKTA KALDIRIMDA YAPILDI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve beraberindeki heyeti, Encümenler Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve üyeler ile Okul Aile Birliği üyeleri okulun önündeki yolda kaldırımda karşılamak zorunda kaldı.

Olay Batı Trakyalı vatandaşlarda üzüntü yarattı, Türkçe yayın organları yapan haber siteleri saygısızlığa geniş yer verdi.