Savunma ekipmanları ve ulusal savunma politikasına dair yapılan bilgilendirme oturumunda parlementoya konuşan Miçotakis, ülkenin silahlı kuvvetlerinde “modern tarihin en köklü dönüşümünün” yaşandığını belirtti.

Bu rakam, Yunanistan'ın yıllık rezervlerinin neredeyse iki katı oldu. Borçla boğuşan Yunanistan, geliştirdiği rezervlerin ötesinde bir harcamayı orduya yatırmaya hazırlanıyor.

YUNAN ORDUSU, AB'NİN CEBİNDEN

Miçotakis, bu dönüşümün önemli bir parçasının yerli katma değere yatırım olduğunu vurguladı. Mali gücün, "dış tehditlere karşı etkili bir kalkan olduğunu" söyledi.

Yunanistan Başbakanı, "Ulusal güvenlik sağlanmadığı sürece sürdürülebilir kalkınmanın, yatırımın, turizmin ve yeniliğin de mümkün olamayacağını" dile getirdi.

Ancak Yunanistan Merkez Bankası tarafından Şubat 2025 tarihinde yayımlanan verilere göre, Yunanistan'ın altın rezervleri 15 milyar 705 milyon Euro'ya denk geliyor. 2024 rezervleri ise 14 milyar 649 milyon Euro. Rezervdeki 1 milyara yakın büyüme, askeri hedefleri karşılamayabilir.

Daha önce de Avrupa Birliği'ne borçlanan Yunanistan, yine hükümet bazında borçlanmak zorunda kalabilir. Bu konuya değinen Miçotakis, Avrupa Birliği’nin savunma yatırımları için mali esneklik sağlayan “kaçış maddesini” devreye almasını önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Bu esnekliğin sorumsuz harcamalara yol açmaması gerektiğini vurgulayan Miçotakis, “Bu mali esneklik, abartıya dönüşmemeli ve dönüşmeyecek” dedi.

Harcamalarda sorumlu davranmaya devam edeceklerini söyledi. Hükümetin güvenlik alanına yaklaşımının hem dengeli hem de kararlı olması gerektiğini ifade etti.

ASKERLERİN MAAŞLARI ARTTI

Miçotakis, silahlı kuvvetlerde görev yapan personele yapılan maaş artışlarını da hatırlattı. “14 yıl sonra ilk kez askerler maaş ve ödeneklerinde artış gördü” dedi.

Son günlerde bu artışlarla ilgili yapılan tartışmalara da değinen Miçotakis, “Güvenlik güçleriyle ilgili meşru kaygılar dile getirildi. Bu hükümetin güvenlik güçlerine ve topluma olan desteği süreklidir. Bu yaklaşım Selanik’te açıklayacağımız mali politikalarla da ortaya çıkacak” diye konuştu.

Popülist harcamalardan uzak duracaklarını söyleyen Miçotakis, “Sorumluluğumuzu sürdüreceğiz. Seçim ekonomisi tuzağına düşmeyeceğiz” dedi. Hükümetin mali ve savunma politikalarının uzun vadeli denge gözetilerek yürütüldüğünü savundu.