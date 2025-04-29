

Yunanistan, 2026 yılına yönelik savunma harcamalarının Avrupa Birliği’nin bütçe kurallarından muaf tutulması için Avrupa Komisyonu’na başvuracak.

12 yıl içinde 26 milyar euroyu "özellikle Türkiye'ye karşı" savunmaya yatırmaya hazırlanan Miçotakis hükümeti, bu dev meblağı karşılamak için tüm yolları deniyor.

Maliye Bakanı Kiriakos Pierrakakis, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin aynı gün içinde 500 milyon euro tutarında savunma harcamasının bütçe kurallarının dışında tutulması için resmi bir talepte bulunacağını söyledi.

Pierrakakis, bu miktarın Yunanistan’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 0.3’ünden daha az olduğunu belirtti.

Bakan Pierrakakis, kamu yayıncısı ERT’ye verdiği demeçte, "2025’ten 2026’ya planlanan artış yaklaşık yarım milyar euro düzeyinde. Bu artış sonraki yılları da kapsıyor. Hükümet olarak sunduğumuz çok belirli bir savunma harcama programı var" ifadelerini kullandı.

Pierrakakis, 2026 bütçesine dahil edilen bu 500 milyon euronun harcama kurallarının hesaplamasına dahil edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bu şekilde Yunanistan, Avrupa fonlarından aldığı desteği savunma fonlarından ayrı tutarak fazladan destek almış olacak.

TÜRKİYE'YLE İLETİŞİM SÜRÜYOR

Yunanistan ile Türkiye arasında süren temaslar Mayıs ayı boyunca çeşitli seviyelerde devam edecek, ancak temel anlaşmazlıklar konusunda kayda değer bir ilerleme beklenmiyor.

Pazartesi günü Selanik’te gerçekleştirilen son tur güven artırıcı önlemler görüşmelerinde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay temsil etti.

Taraflar üst düzey askeri temasların sürdürülmesi ve kıdemli ile genç subaylar arasında karşılıklı değişimlerin devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Silahlı kuvvetler komutanları Dimitris Choupis ve Metin Gürak arasında bir sonraki toplantının, 14-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi kapsamında gerçekleşmesi planlanıyor.

Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları arasında yürütülen temasların devam edeceği ve 2026 yılına yönelik faaliyetler için de ön hazırlıkların başladığı bildirildi.

Diplomatik gündem, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında olası bir görüşmeye odaklanmış durumda.

Bu görüşmenin ya 7-8 Mayıs tarihlerinde Varşova’da yapılacak Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının gayriresmî Gymnich toplantısında ya da 14-15 Mayıs’ta Antalya’da düzenlenecek NATO dışişleri bakanları toplantısında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu temasların, Yunanistan Başbakan Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında NATO’nun 24-25 Haziran’da Lahey’de düzenleyeceği zirvede yapılabilecek olası bir görüşmenin zeminini hazırlaması bekleniyor.