Yunanistan, İsrail'in hava savunma füzelerini Türkiye'nin Ege kıyıları boyunca uzananan Yunan adalarına yerleştirecek 'Aşil Kalkanı' savunma anlaşmasını imzaladı.

3 milyar Euro değerindeki anlaşmaya göre Spyder, Barak MX, Davud Sapanı gibi orta ve kısa menzil hava savunma sistemleri İsrail'den Yunanistan'a aktarılacak.

Ancak Yunan basını Kathimerini'nin haberine göre Yunan ordusu bu hava savunma sistemlerinin komuta ve kontrol sistemlerine ulaşamayacak.

Anlaşmaya göre sistemleri kontrol eden programların kaynak kodu, Yunan operatör ve şirketlere öğretilmeyecek.

Yunanistan, Türkiye'nin karşısına dizdiği sistemleri işletebilecek ancak İsrail müdahalesi olmadan onaramayacak ya da değişiklik yapamayacak.

Kathmerini'ye göre İsrail Savunma Bakanlığı sistemlerin 'know-how'ını söyledi ve sistemlerin kullandığu programı paylaşacağını ifade etti. Ancak kaynak koduna değinmedi.

HANGİ FÜZELER YERLEŞTİRİLECEK?

Kathimerini'ye konuşan İsrail Savunma Bakanlığı Füze Savunma Örgütü Direktörü Moshe Patel, Kathimerini'ye konuştu.

Hava savunma sistemlerinin kapasitesinden bahseden Moshe, "anlaşmanın düşük, orta ve yüksek menzilli önlemeleri kapsayan çok katmanlı bir hava savunma yapısı sunduğunu belirtti. Şu ifadeleri kullandı:

"Çok katmanlı yeteneklerden bahsediyoruz. Alt seviyede, anakaradan biraz daha uzakta bulunan adalara konuşlandırılması öngörülen Spyder silah sistemimiz var." "Bunun ardından anakaraya daha yakın adaları kapsayan Barak MX sistemlerimiz geliyor. Ayrıca daha geniş bir etki alanına sahip olan, anakarayı ve anakara etrafındaki bazı adaları kapsayan Davud Sapanı sistemimiz mevcut." Böylece tam kapsama elde ediyorsunuz. Anlaşma ayrıca İsrail'de ELTA tarafından üretilen ve geliştirilen, füze savunma tespit yeteneğinin parçası olacak radarları ve tüm sistemler ile radarları kontrol eden bir komuta-kontrol sistemini de içeriyor. Barak MX ve David’s Sling dahil bahsettiğim her sistemin kendi komuta-kontrol sistemine ve kendi radarlarına sahip olduğunu vurgulamalıyım. Yani bu sistemlerin parçası olan radarların yanı sıra harici MMR radarlarından bahsediyoruz."

KAYNAK KODUNA ERİŞEMEYECEKLER

Yunanistan'ın ağ işletimi ve yazılım mimarisindeki kontrol taleplerine ilişkin konuşan Patel, Yunanistan'ın kaynak koduna erişip erişemeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır. Çünkü kaynak kodu lisans anlaşmasının bir parçası değildi. Ancak gelecekte ihtiyaç duyulabilecek her türlü destek ve bakımı sağlamak üzere orada olacağız."

Sistemlerin çeyreğinin Yunanistan'da üretileceğini ifade eden Patel, bu oranı 'büyük bir iş birliği' olarak vurguladı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, sanayilerimizin potansiyel Yunan şirketleriyle üzerinde çalışmaya başladığı bir konu. Yunanistan'ın kararı doğrultusunda, şu ana kadar üzerinde anlaşılan hususları ayrıntılandırmadık. Ancak belki gelecekte her şey netleştiğinde daha fazla ayrıntı verebiliriz."

FÜZELER NE ZAMAN AKTİF OLACAK?

Sistemin ne zaman tam operasyonel hale geleceği yönündeki soru üzerine Patel, "Bu da Yunan düzenlemelerine göre yayımlamamaya çalıştığımız bir konu. Ancak müzakereler sırasında üzerinde anlaşılan ve sözleşmeye dahil edilen çok, çok detaylı bir planımız var. Şöyle ifade edelim; 10 yıllık bir faaliyet sürecinden bahsetmiyoruz." açıklamasında bulundu.

Patel ayrıca Yunan askerlerinin İsrail'de eğitileceğini belirterek, "Öncelikle evet, eğiteceğiz. Sözleşmenin bir parçası ayrıca eğitim yeteneklerinin sağlanmasını ve ihtiyaç olması halinde Yunanistan'da eğitim gerçekleştirilmesini de içerecek." ifadelerini kullandı.