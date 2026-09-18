Türkiye'nin Ege turizmini tanıtmak amacıyla yürüttüğü "Turkaegean" (Türk Egesi) markasını Tayland'da tescil ettirme girişimi, Yunanistan'ın resmi müdahalesinin ardından başarısızlıkla sonuçlandı.

Yunanistan’ın Bangkok Büyükelçiliği bünyesindeki Ekonomik ve Ticari İşler Ofisi’nin başvuruyu fark etmesi ve Atina yönetimine itiraz tavsiyesinde bulunması üzerine konu Tayland Fikri Mülkiyet Dairesi tarafından incelemeye alındı.

Yunan makamlarının Eylül 2024’te resmi itiraz dilekçesini sunması ve ardından yürüttüğü temasların ardından süreç Tayland yasalarına göre ilerledi. Türkiye’nin tanınan yasal süre içerisinde resmi bir yanıt beyannamesi sunmaması nedeniyle tescil başvurusu Tayland’ın marka mevzuatı gereği düşürüldü.

Tayland fikri mülkiyet sistemindeki başvuru durumu "hükümsüz/aktif değil" olarak güncellendi.

Yunan tarafı ismin Ege bölgesinin coğrafi kimliği konusunda kafa karışıklığı yarattığını savunarak uluslararası alandaki engelleme girişimlerini sürdürüyor.

TURKEGEAN NEDİR?

Turkaegean, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ege kıyılarını dünyada tanıtmak için oluşturduğu devlet destekli "Türk Egesi" anlamına gelen resmi turizm markasıdır. Amacı, Ege'nin tarihi, doğası ve mutfağını öne çıkararak bölgenin sadece Yunanistan ile anılması algısını kırmak ve Türkiye'nin bu coğrafyadaki varlığını uluslararası alanda vurgulamaktır.

Yunan tarafı terimin kafa karışıklığı yarattığını savunarak itiraz etse de marka, Türkiye'nin küresel turizm diplomasisinde kilit bir rol oynamayı sürdürüyor.