Yunanistan, Türkiye'ye karşı adaları silahlarla kuşatmaya devam ediyor. Yunan kara kuvvetleri, hassas vuruş yapabilen, kara ve hava hedeflerine karşı kullanılan İsrail yapımı füzeleri Evros adasına konuşlandırdı.

Ağustos ayında envatere giren füzeler, hızla adalara dağıtıldı. Türkiye'nin donanma ve İHA kapasitesine karşı yeni çözümler arayan Yunanistan, İsrail'le anlaşmalar yaparak özellikle Türkiye'ye karşı kapasitesini geliştiriyor.

Bu düşünce, Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, tarafından her fırsatta vurgulanıyor.

Yunanistan'da 2026 Mali Yılı Devlet Bütçesi görüşmeleri sırasında Parlamento Genel Kurulu’nda konuşan Dendias, Türkiye'nin Yunanistan için 'birinci ve temel tehdit' olduğunu söyledi.

FÜZELERİN HEDEFİ, DOĞRUDAN TÜRKİYE

Adalara konuşlandırılan Spike NLOS füze sistemi, askerler ve araçlar tarafından ateşlenebilen "ateş et ve unut" prensibiyle çalışan dijital bir silah platformu.

Füzeler, bir hedefe kilitlendikten sonra duvarların, tepelerin etrafından dolaşarak hedefi vurabiliyor. Bu özellik, hızlı hareket eden ve siper alan hedefleri vurmak için tercih ediliyor.

Araç üstü sürümlerde menzil 40 kilometrenin üzerine çıkıyor. Havadan atılan sürümlerde ise menzil 80 kilometreye kadar uzanıyor.

Sistem Orbiter 3 İHA ile birlikte kullanılıyor. Bu İHA kızılötesi ve yüksek çözünürlüklü kameralar taşıyor. Lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile gece gündüz hedef tespiti ve angajman amaçlanıyor.

İsrail'in Elbit sistemleri tarafından üretilen sistemin en önemli hedefi, hızlı çıkartma gemilerini ve alçaktan uçan İHA'ları imha etmek.

Yunanistan, Türkiye'nin bu araçlarla saldırı başlatabileceğinden korkuyor. Silahlar, özellikle Türkiye'ye karşı alınıyor

'TÜRKİYE BİZİ SAVAŞLA TEHDİT EDİYOR'

Yunanistan'ın savunma bütçesinin de konuşulduğu parlamento toplantısında basına seslenen Dendias, Türkiye'den bahsederek “Bu soru bana defalarca soruldu. Bizim için birinci ve temel tehdidin nereden geldiğini en açık şekilde, sayılarla ortaya koydum" dedi

Savunma Bakanı, Yunanistan'ın 12 adaların karasularının genişletilmesinin denenmesi halinde Türkiye anayasına girmiş olan 'savaş nedeni' maddesine atıfta bulundu.

Dendias, Türkiye'nin savunma harcamasının arttığını ve Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini savundu.

Bakan, "Bu, başka tehditlerin olmadığı anlamına gelmez. Ancak açıkça dile getirilmiş bir savaş tehdidi varken diğer her şey ikinci planda kalır” diye konuştu.