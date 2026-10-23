Yunanistan Parlamentosu, sosyal medyanın reşit olmayan bireylerin sağlık ve güvenliği üzerindeki etkilerine yönelik artan endişeler doğrultusunda, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayan yasa tasarısını cuma günü kabul etti.

Kabul edilen yasağın 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Başbakan Kyriakos Mitsotakis, sosyal medya şirketlerinin kullanıcı gizliliğini korurken aynı zamanda yaşlarını doğrulayacak bir sistem geliştirmek adına yaklaşık iki buçuk aylık bir süreye sahip olduğunu ifade etti.

Yunanistan, bu kapsamda Avrupa Komisyonu ile yaş doğrulama çözümü arayan yedi Avrupa Birliği ülkesi arasında bulunuyor.

'SONSUZ KAYDIRMA' SONA ERDİ

Hükümet, söz konusu tedbirin anne ve babaların aşırı ekran süresiyle ve çocukları uykudan, konsantrasyondan ve arkadaşlarıyla geçirecekleri zamandan alıkoyan "sonsuz kaydırma" ile mücadele etmelerine yardımcı olmayı amaçladığını belirtiyor.

Reşit olmayanların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan mevzuatı geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyan Avustralya, bu adımı atan ilk ülke olmuştu.

Fransa parlamentosunda da benzer nitelikte bir yasa kabul edilmiş, ancak ülkenin Anayasa Konseyi ağustos ayında düzenlemeyi iptal etmişti.