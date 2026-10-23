Yunanistan hükümeti, Mısır ile mevcut münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşmasının doğuya doğru genişletilmesine yönelik müzakerelerin başlatılması konusunda ilke mutabakatına varıldığını duyurdu.

Atina'dan yapılan açıklamada, bu adımın Libya parlamentosunun Türkiye ile varılan deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasına karşılık olarak atıldığı vurgulandı.

TÜRKİYE'YE KARŞILIK

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis ile Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Libya meclisinin onay kararının reddedildiği ve söz konusu girişimin başlatılması üzerinde anlaşıldığı belirtildi.

İki ülke, uzun yıllar süren görüşmelerin ardından Ağustos 2020'de deniz sınırı anlaşması imzalamıştı.

Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan mutabakatın ardından gelen bu anlaşma, 26. ve 28. meridyenler arasındaki bölgeyi kapsıyordu.

Atina tarafından planlanan genişletmenin ise Rodos adasından geçen 28. meridyenin doğusundaki deniz alanlarını kapsayacağı, Meis adasının ise bu hattın daha da doğusunda yer aldığı aktarıldı.

MISIR TEMKİNLİ DAVRANMAYI BIRAKTI

Mısır'ın daha önce Türkiye ile gerilim yaşamamak amacıyla sınırları doğuya kaydırma konusunda çekimser davrandığı belirtiliyordu.

Diplomatik bir kaynak, 2020 tarihli anlaşmanın Atina ve Kahire'nin adaların deniz sınırı belirlemede etkili olması gerektiği yönündeki yaklaşımını yansıttığını, Türkiye-Libya mutabakatının ise bu ilkeyi göz ardı ettiğini öne sürdü.

İki hükümet, Doğu Akdeniz'deki deniz sınırı ihtilaflarının çözümüne dair mesaj vermek amacıyla teknik düzeydeki istişareleri önümüzdeki dönemde başlatmayı planlıyor.

YUNANİSTAN'DAN AB'YE ŞİKAYET

Atina yönetimi, gelişmelerin Libya ve Türkiye açısından doğuracağı sonuçları Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde gündeme getireceğini, AB ve üye ülkelerin ortak bir duruş sergilemesinin önemli olduğunu bildirdi.

Ankara ise uluslararası tepkilerin mevcut politikayı değiştirmeyeceğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı, mutabakatın “üçüncü tarafların tek taraflı değerlendirmeleriyle iptal edilemeyeceğini” kaydetti.