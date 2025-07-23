Türkiye'nin Libya'daki iki hükümetle anlaşarak Münhasır Ekonomik Alan oluşturmasından yakınan Yunanistan, Libya'da diplomatik taarruz başlattı.

Yunanistan ve Libya Ulusal Hükümeti, günler öncesinden imzayı attı. Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) bağlı birlikler, Libya'dan Yunanistan'a doğru akan yasa dışı göçü önlemek için Yunanistan'da eğitim alacak.

Bunun yanında Yunanistan, Libya'ya milyonlarca TL yardım gönderecek. Ankara ise bu görüşmeler konusunda sessizliğini koruyor.

LİBYA'NIN YARISIYLA İMZAYI ATTI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis’in LUO’nun başkomutanı ve ülkenin doğusunun fiili yöneticisi Halife Hafter ile görüşerek anlaşmalar imza attı.

Türkiye, bölünmüş ülkenin lideriyle görüşerek Libya ile karasularını birleştirmişti. Şimdi Yunanistan, Libya'yı adım adım yanına çekmeyi planlıyor.

Yunanistan, "ziyaret-et, kontrol-et, arama ve el koyma (VBSS) taktikleri konusunda Libya sahil güvenlik personeline eğitim vermeyi ve göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı gemilere müdahaleyi hedeflidiğini" ifade etti.

Hafter ayrıca, çoğu sahil güvenliğe ait olan eski gemilerin onarımı ile Mısır ve Sudan sınırlarında kullanılmak üzere çok amaçlı araç talebinde bulundu.

Halife Hafter daha önce Türkiye ile de LUO personelinin eğitilmesine yönelik anlaşmalar imzalamıştı. Ancak Türkiye için yıllar süren bu süreç, Atina için günler içinde sonuçlandı.

Yunanistan, bölünmüş Libya'nın doğusundaki yönetimle ilişkilerini hızla güçlendiriyor.

YUNANİSTAN GÖZÜ DENİZ SINIRLARINDA

Yunan basını, bu anlaşmayı "Atina, sağladığı bu yardımla sadece göçü durdurmayı değil, aynı zamanda Libya’nın doğusunu Trablus merkezli rakip yönetimle Türkiye arasında imzalanan ve Girit’in varlığını yok sayan deniz yetki alanları mutabakatından uzaklaştırmayı hedefliyor" sözleriyle yorumladı.

Atina’daki diplomatlar, Trablus hükümetinin Girit’in güneyinde yürütülen petrol ve doğalgaz aramalarına ilişkin itirazlarına yakında yanıt verileceğini açıkladı.

Ancak Libya, tek hükümete sahip olan bir yapı değil. Geçtiğimiz ay Trablus, bölünmüş Libya hükümetlerine bağlı yapıların yoğun çatışmalarına sahne olmuştu.

Bir hükümetin kararı, tüm Libya'nın kararı anlamına gelmiyor. Doğuda General Haftar'a bağlı hükümet hüküm sürerken, Ulusal Birlik Hükümeti ülkenin batısını yönetiyor. Ulusal Birlik Hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından destekleniyor.

Ankara, bu gelişmelere henüz yanıt vermedi. Ancak son gelişmeler Türkiye'nin Akdeniz deniz sınırlarını tehdit ediyor.