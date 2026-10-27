Yunanistan'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 9 bölgede en yüksek hazırlık seviyesi olan kırmızı alarm uygulamasına geçildi. Sivil Koruma Genel Sekreterliği, uygulamanın 29 Ekim Perşembe gününe kadar süreceğini bildirdi.

Kırmızı alarm kapsamına Eğriboz, Ftiotis, Beotya, Sporad Adaları, Magnezya, Larisa, Atina'nın da bulunduğu Attika, On İki Ada ve Kuzey Ege alındı.

DOĞU KESİMLERİNDE DOLU DA BEKLENİYOR

Açıklamada, özellikle ülkenin doğu kesimlerinde kuvvetli yağış, gök gürültülü fırtına ve yer yer dolu beklendiği belirtildi. Olumsuz hava koşullarının 28 Ekim Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Sel ve su baskınlarına karşı önlemler artırılırken itfaiye ekiplerinin hazırlık seviyesi yükseltildi. Polis, sahil güvenlik ve silahlı kuvvetlerin de olası müdahaleler için hazır bekletildiği kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve su baskını yaşanan bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.