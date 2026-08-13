Yunanistan'da bir haftada 45 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) verilerine göre, 5-12 Ağustos tarihleri arasında ülkede 45 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Böylece yılın başından beri tespit edilen vaka sayısı 110'a yükseldi. Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 9 olduğu belirtildi.

Batı Nil virüsünün en çok görüldüğü bölge başkent Atina ve çevresinin de içinde bulunduğu Attika bölgesi oldu.

BATI VİL VİRÜSÜ NEDİR?

Sivrisinek ısırmasıyla insanlara bulaşan ve nörolojik hastalıklara yol açabilen Batı Nil virüsü, dünya genelinde takip edilen önemli bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdürüyor. Genellikle enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu kişilere geçen virüs; insandan insana doğrudan, dokunma veya solunum yoluyla bulaşmıyor.

Enfeksiyona yakalanan kişilerin büyük bir kısmında hiçbir belirti görülmezken, vakaların yaklaşık yüzde 20’sinde yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik ve ciltte döküntü gibi grip benzeri semptomlar ortaya çıkıyor. Virüs, çok az sayıda vakada ise beyin ve omuriliği etkileyerek menenjit veya ensefalit gibi ağır nörolojik tablolara ve kalıcı felç riskine neden olabiliyor.

Uzmanlar, özel bir aşısı veya doğrudan tedavisi bulunmayan Batı Nil virüsünden korunmanın en etkili yolunun, sivrisinek üreme alanlarının ilaçlanması ve bireysel sivrisinek koruma önlemlerinin alınması olduğunu vurguluyor.