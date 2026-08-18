Yunanistan'da aynı gün içinde birçok farklı noktada orman yangınları meydana geldi. Volos ili, başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika Bölgesi ve Salamina Adası'nda çıkan yangınlara karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Yunan basınındaki haberlere göre, Salamina Adası'nın Profiti İlia bölgesinde ve Attika Bölgesi'nin Mandra Eidillias civarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bu bölgelerle neredeyse eş zamanlı olarak Volos ilinin Aivaliotika ve Soros bölgelerinde de yangınlar görüldü.

SON 24 SAATTE 41 NOKTADA YANGIN

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın dün yaptığı açıklamada, son 24 saatte 41 ormanlık alanda ve tarım arazisinde yangın çıktığı duyuruldu.

Yangınların yaşandığı bölgelerin listesi geniş. Bugün Korfu Adası'nın Templani bölgesinde, Thiva'da, Eğriboz Adası'nın Komito Karisto bölgesinde ve Meriç ilinin Kumarlı köyündeki ormanlık alanlarda da yangın çıktığı kaydedildi.