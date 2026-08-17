Yunanistan'ın Şifnoz Adası'nda bir helikopter kazası yaşandı. Tholos bölgesinde helikopter pistine yakın bir alanda düşen özel helikopterin alev aldığı belirtildi. Kazada toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının birinin pilot, diğer ikisinin yolcu olduğu açıklandı. HELİKOPTER ALEMLİ Helikopterin düşüşünün ardından yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yangını söndürmek için harekete geçtiği kaydedildi. Yunan basınında yer alan bilgilere göre, kaza ile ilgili detaylar henüz netleşmedi. Yetkililerden gelen açıklamalar bekleniyor.

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