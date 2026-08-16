Yunanistan'ın Salamina Adası'nda çıkan orman yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, bugün Peristeria bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 2 kişinin cansız bedeni tespit edildi. Bölgede 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, Salamina Sağlık Merkezine götürüldü. Yangın, bölgedeki evlere de sıçradı. ŞİDDETLİ RÜZGAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR Bölgede esen şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi. Bugün yerel saatle 15.00 sıralarında Peristeria ve Selinia bölgeleri olmak üzere Salamina Adası'ndaki iki farklı noktada orman yangını çıkmış, itfaiye ekipleri hem karadan hem de havadan müdahale başlatmıştı. Bölge sakinleri, yoğun dumanla karşı karşıya kalmış, Peristeria, Kolones, Dei Halioti ve Perani bölgeleri tahliye edilmişti.

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