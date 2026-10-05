ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yarın Atina'ya yapacağı iki günlük ziyarette, ABD ile Yunanistan arasındaki 6. Stratejik Diyalog toplantısı gerçekleştirilecek. Görüşmelerde savunma, güvenlik ve enerji konuları öne çıkarken, Yunanistan'ın ABD'den almayı planladığı yaklaşık 1 milyar avroluk silahlar da gündeme gelecek.

CNN TÜRK Atina Temsilcisi Duygu Leloğlu, Atina'nın dikkatini Washington'la yapılacak görüşmelere çevirdiğini belirtti. Leloğlu, "Atina bir yandan Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçağı almasını engellemeye çalışırken, diğer yandan da ABD'den sipariş ettiği 20 F-35 savaş uçağının bir an önce teslim edilmesini istiyor" dedi.

F-35'LER İÇİN SİLAH PAKETİ

Görüşmelerde Yunanistan'ın ABD'den satın almak istediği Stryker tipi zırhlı araçlar da yer alacak. Leloğlu, görüşmelerin en önemli başlıklarından birinin F-35 savaş uçaklarının silahlandırılması olacağını ifade etti.

Yunan basınına göre, Atina yönetimi F-35'lerin özellikle havadan havaya füzelerle donatılmasını hedefliyor. Bu füzelerin Avrupa yapımı Meteor füzelerine benzediği belirtilirken, Atina'da bu konuda iyimser bir beklenti hakim olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE İLE GERİLİM GÜNDEMDE OLACAK

Yunanistan'ın görüşmelerde Türkiye ile yaşanan gerilimleri de gündeme taşıması bekleniyor. Atina yönetiminin, son dönemde Atina-Ankara hattında yaşanan gerginlikte gerilimi artıran tarafın Türkiye olduğunu savunacağı öngörülüyor.

DOĞU AKDENİZ PROJESİ İÇİN DESTEK BEKLENİYOR

Görüşmelerde enerji başlığı da önemli yer tutacak. Atina yönetimi, Doğu Akdeniz'de planlanan elektrik kablosu projesi için ABD'den aktif destek talep edecek. Yunanistan, projeye bir ay içinde başlamak istiyor.

Ancak Türkiye'nin itirazları nedeniyle projede ilerleme sağlanamamıştı. Ankara, projede Türkiye'ye danışılmadan ve koordinasyon sağlanmadan çalışmalara başlanamayacağını savunuyor. Bu nedenle proje yaklaşık iki yıldır rafa kaldırılmış durumda.

YUNAN BASINI UYARIYOR

Öte yandan Yunan basınında, Yunanistan'ın ABD'ye fazla bel bağlamaması gerektiği yönünde değerlendirmeler yer alıyor. Analizlerde, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın ilişki ve değişen dünya dengeleri gerekçe gösteriliyor.