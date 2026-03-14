Yunanistan Ege ve Akdeniz’deki Kerpe (Karpothos) Adası’ndan sonra bu Çanakkale’nin karşısında bulunan Semadirek (Samothraki) Adası’na, ABD menşeili MIM-104 Patriot Hava Savunma Sistemi yerleştirileceğini duyurdu. Semadirek Adası Çanakkale’ye 6, Gökçeada’ya ise sadece 3 mil uzaklıkta.

Yunan milletvekili ve Uluslararası Hukuk Profesörü Angelos Sirigos, devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, NATO destekli patriot sisteminin Bulgaristan’ın hava sahasını koruyacağını kaydetti. Bu hamle, Türkiye’nin adaların silahsızlandırılmış statüsüne yönelik itirazlarına karşı NATO’nun dolaylı bir yanıtı olarak değerlendiriliyor. Sirigos’un açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta ise bu kurulumun hukuki ve siyasi boyutu oldu.

“STATÜYÜ TESCİL”

Sirigos, şu ifadeleri kullandı: “Samothraki (Semadirek), 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ne göre tamamen silahsızlandırılmış bir adaydı. Biz bu durumun 1936 Montrö Sözleşmesi ile sona erdiğini savunuyoruz, ancak Türkiye buna itiraz etmeye devam ediyor. Bu sistemin oraya kurulmasıyla NATO, bölgenin silahsızlandırılmış statüde olmadığını fiilen kabul etmiş oluyor.”

Neden Semadirek adası?

Bulgaristan Hava Sahası: NATO’nun doğu kanadını güçlendirme stratejisi kapsamında Bulgaristan’a yönelik tehditleri Ege üzerinden karşılama amacı taşıyor. Siyasi Mesaj: Türkiye’nin “gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması” tezine karşı, müttefik desteğiyle sahada bir emniyet oluşturuluyor. Hava Hakimiyeti: Kuzey Ege ve Batı Trakya hattındaki radar ve savunma ağının birleştirilmesi hedefleniyor.

Atina’nın açık ihlal listesi!

1923 Lozan Antlaşması’na göre gayri askeri statüde olması gereken adalardan Semadirek, Limni, Midilli, Sisam, Sakız, İpsara, Ahikerya ile 1947 Paris Antlaşması’na göre silahsızlandırılması öngörülen Batnoz, İleriye, Kelemez, İstanköy, İleki, Kerpe, Sömbeki, Rodos ve Meis’te halihazırda Yunan askeri bulunuyor. Yunanistan, Türkiye’nin itirazlarına ve antlaşmalardan doğan yükümlülüklerine rağmen 1960’lardan Ege Adaları’nın silahsızlandırılmış statüsünü ihlal etmeyi sürdürüyor.