Yunanistan'da 3 doğal plajı bulunan ve Oniki Ada bünyesinde bulunan Strongylo adası satışa çıkarıldı. Özel ada satışlarına odaklanan bir emlak platformu üzerinden ilanı verilen adanın fiyatı 247 milyon 550 bin TL'den başlatıldı.

Ege’nin cennet köşelerinden biri olan ve bir dönem ünlü aktör Johnny Depp ile anılan Yunan adası Strongylo, 5 milyon dolar (yaklaşık 247 milyon 550 bin TL) açılış fiyatıyla emlak piyasasına girdi.

Yunan basını Oniki Adalar bünyesinde ve Patmos yakınlarında yer alan bu bakir adacığın el değmemiş doğası, üç doğal plajı ve hem lüks konut hem de turizm yatırımlarına uygun olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 219 bin metrekarelik (54 dönüm) bir alana sahip olan Strongylo, Arkioi ada grubunun içinde ve Lipsi'nin hemen kuzeyinde konumlanıyor. Patmos ve Leros’a oldukça yakın olan adaya ulaşım sadece deniz yoluyla sağlanabiliyor.

Özel ada satışlarına odaklanan uluslararası bir emlak platformu üzerinden pazarlanan ada, Akdeniz’de tam anlamıyla gözlerden uzak bir yaşam ya da dev bir geliştirme projesi arayan yatırımcılar için satışa çıkarıldığı belirtildi.

ADA ÜÇ DOĞAL PLAJA SAHİP

Emlak ilanındaki bilgilere göre, Strongylo büyük ölçüde bakirliğini ve doğal bitki örtüsünü koruyor. Adanın aralarında yaklaşık 110 metre uzunluğunda son derece korunaklı bir kumsalın da yer aldığı üç doğal plaja sahip olması dikkat çekiyor.

İlan metninde, adanın kişiye özel lüks bir malikâneye ya da çevre dostu lüks bir eko-tesise dönüştürülebileceği belirtiliyor. Ancak yetkililer, yapılacak her türlü inşaatın Yunanistan’ın imar mevzuatına, izin ve onay süreçlerine tabi olduğunun altını çiziyor; yani ilan edilen potansiyel, her projenin doğrudan onaylanacağı anlamına gelmiyor.

Adanın üzerinde geçmişten kalan eski bir taş evin kalıntıları ve tarihi bir kuyu bulunuyor. Resmi tapu kayıtlarında adada doğal bir su kaynağının varlığından ve hemen yakındaki Marathos adasından elektrik hattı çekilme imkânından bahsediliyor.

ADAYA ULAŞIM SINIRLI

Adaya ulaşım şu an için yalnızca özel tekneler veya deniz taksileriyle sağlanabiliyor. Ulaşım ağında ise yakındaki Leros adası Atina bağlantılı uçuş imkânı sunarken; Patmos ve Lipsi adaları bölgedeki diğer noktalara geçiş kolaylığı sağlıyor. Uzmanlar adaya yatırım yapılması halinde lojistik faaliyetlerinin büyük zorluklar çıkarılacağı belirtildi.