NATO ve Avrupa Birliği, Rusya'nın hava saldırılarına karşı savunmasını güçlendirmek amacıyla Ukrayna'ya 200 adet PAC-2 Patriot önleme füzesi devretmesi için Yunanistan'a yönelik diplomatik baskısını yeniledi. Atina'ya sunulan yeni teklif, sistem bataryalarının tamamının teslimi yerine doğrudan mühimmat stoklarının edinilmesini hedefliyor. Bu sayede Yunanistan'ın radarlarını, fırlatma rampalarını ve komuta merkezlerini elinde tutması öngörülüyor.

Önerilen plana göre Yunanistan, sertifikalı 23 yıllık hizmet ömrünün sonuna yaklaşan füzeleri Norveç'e satacak; Norveç ise bu mühimmatları Ukrayna'ya ulaştıracak. Söz konusu transfer hamlesi, Ukrayna'nın aylık 100 ila 167 füze tüketimine karşılık ABD'nin yıllık yaklaşık 600 füze olan üretim kapasitesinin yarattığı arz açığını kapatmayı amaçlıyor.

ATİNA DİRENİYOR

Altı Patriot bataryasından birini Suudi Arabistan'da, diğerini ise Bulgaristan hava sahasını koruma görevinde bulunduran Atina yönetimi ise kararın ulusal savunma dengelerini ve bölgesel angajman kapasitesini nasıl etkileyeceğini değerlendiriyor.

Teklife henüz resmi onay vermeyen Yunan yetkililer, planlanan hizmet ömrünün sonuna yaklaşan bu stokların olası bir bölgesel kriz anındaki operasyonel değeri ile Ukrayna'ya sağlayacağı katkıyı kıyaslayarak müttefiklerden telafi ve yedek mühimmat güvencesi talep ediyor.